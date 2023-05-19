Радио-студия на яхте: крупнейшая морская выставка Дальнего Востока пройдет вместе с «Комсомолкой»

В первый раз выставка заявила о себе в 2008 году. Фото: Vladivostok Boat Show.

XV Международная выставка катеров и яхт откроется в рамках Vladivostok Boat Show (0+). Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая возле клуба «Семь футов». «Комсомольская правда – Владивосток» выступает информационным партнером одной из самых крутых экспозиций морской техники во всем Дальнем Востоке.

В прошлом году Boat Show посетили не менее 4000 жителей и гостей краевой столицы. Производители представили новинки мира яхт, катеров, дайвинга и морского оборудования. Здесь встретились эксперты, продавцы, покупатели, «морские волки», незнакомцы и старые друзья.

Радио «КП» в этом году снова будет вещать в открытом формате: слушайте нас (на волнах: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM), а можете сразу сохранить ссылочку на онлайн-трансляцию на YouTube. Говорим и показываем с 12:00 до 14:00 в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая. Приглашаем приморцев на борт!

Расписание и подробное описание выставки доступно на сайте организатора. Генеральный партнер онлайн-трансляции – Globaldrive – федеральная сеть товаров для активного спорта, отдыха и рыбалки. Это официальный дистрибьютор лодочных моторов Микатсу (Mikatsu), лодок и SUP-досок Штормлайн (Stormline), квадроциклов, снегоходов и мотоциклов Шармакс (Sharmax) и других брендов.

Еще один генеральный партнер онлайн трансляции – Авито Авто – платформа номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу агентства «Автостат»**. На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже автомобилей в рунете.

**Исследование «На каких классифайдах происходят продажи автомобилей?» проведено в 2022 году методом онлайн-опроса аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

На правах рекламы, ООО "Мир отдыха", LjN8KTbBs; ООО "КЕХ еКоммерц". LjN8KKXdX.

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