Холодные и дождливые выходные ожидаются в Приморье 20 и 21 мая

Дожди начнутся в субботу ближе к обеду, а закончатся вечером в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние два дня, 18 и 19 мая, порадовали жителей Приморья теплой и солнечной погодой. Однако подошедшие фронтальные разделы испортили всю обстановку, и выходные – 20 и 21 мая – будут сопровождаться дождями и холодным ветром. При этом ожидается подъем уровня воды в реках региона. Об этом информирует портал погоды «Примпогода», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПОГОДА В ПРИМОРЬЕ 20 И 21 МАЯ

Ночью 19 мая к Приморью подошли фронтальные разделы китайского циклона, в субботу, 20 числа, они начали перемещаться над краем и вызывать дожди разной интенсивности. В этот день усилится южный ветер, то есть с моря. На побережье температура достигнет всего +12°С, а на континенте воздух прогреется до 14-23 градусов со знаком плюс.

В ночь на воскресенье площадь осадков увеличится, как и их интенсивность. Днем 21 мая фронты сдвинутся на восток, однако с северных районов Китая придет холодный циклонический вихрь. Дожди станут менее интенсивными, однако лить будет на большей территории региона. Ветер сменит направление и задует с северо-запада, в континентальных районах максимальные температуры понизятся на 2-5 градусов, а вот на побережье, наоборот, повысятся.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 20 И 21 МАЯ

В дальневосточной столице 20 мая облачно, после обеда начнется дождь, который усилится к вечеру. День сам по себе ожидается холодный, всего +8…+12°С, а юго-восточный промозглый ветер добавить неприятных ощущений.

21 мая ночью пройдут очередные осадки, которые прекратятся только днем. Минимальная температура +7…+10°С, максимальная +14…+17°С.

ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ ДОЖДЯМИ 20-21 МАЯ

Специалисты Примгидрометцентра отмечают, что из-за обильных дождей поднимутся реки:

– В связи с прогнозируемыми 20-21 мая дождями, местами сильными, на реках края ожидается кратковременное увеличение водности, прохождение маломощного паводка ежегодной повторяемости, с подъемом уровня воды преимущественно на 20 сантиметров – 1 метр. На отдельных участках рек южных и центральных районов возможны подъемы уровня воды до 1,5 метра.

При этом, подчеркнем, выхода рек из берегов не прогнозируется.

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