Уличный гастрофестиваль «О!Мега Вкус» пройдет во Владивостоке с 25 по 27 мая

Мероприятие пройдет на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новый гастрономический фестиваль пройдет во Владивостоке, и вновь в уличном формате. С 25 по 28 мая на набережной Спортивной гавани соберутся представители 20 ресторанов из Приморья, Камчатки и Якутии, чтобы покормить жителей и гостей дальневосточной столицы блюдами из продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, -6 и -9. Именно поэтому название у мероприятия звучит как «О!Мега Вкус», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Известно, что фестиваль станет «вкусным» мероприятием Российской креативной недели «Дальний Восток – 2023», которая пройдет во Владивостоке с 25 по 27 мая.

Главные блюда празднества – из минтая, в самых различных его вариациях: жареный, печеный, пропареный. Минтай – рыба полезная для здоровья, имеет высокую питательную ценностью и чрезвычайную полезность для человеческого организма.

Также порадуют гостей мероприятия и яствами из других ингредиентов, где есть омега-кислоты: лосось, сельдь, скумбрия, морепродукты, грецкий орех, миндаль, брокколи, шпинат и многое другое.

Пока что блюда и их рецептура неизвестны, организаторы обещают сюрприз.

К слову, про жирные кислоты и их синтез в организме расскажут в рамках фестиваля, для этого проведут специальные выступления. Лекторий заработает на фестивальной площадке, расписание и темы в настоящее время формируются.

На той же площадке обещают и мастер-классы для всех желающих. Пока неясно, будет это платная или же бесплатная история.

Однако точно известно, что в рамках фестиваля откроются ярмарочные павильоны, где гости мероприятия смогут приобрести для себя сувениры от местных мастеров, определиться с выбором турпоездок и экскурсионных маршрутов.

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