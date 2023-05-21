За три месяца с начала 2023 года на Камчатке выявили больше 40 случаев ВИЧ

Самые высокие показатели заболеваемости отметили год назад в Петропавловске-Камчатском. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые три месяца на Камчатке в 2023 году зарегистрировали 47 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 33 случая, иными словами в 3,4 раза, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

Зараженными оказались только взрослые пациенты, как и двумя годами ранее. При этом специалисты отмечают, что за 2022 год случаи выявления заболевания увеличились на 32,9%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил в прошлом году 30,7 (96 случаев), в 2121 году – 23,1 (72 случая).

Самые высокие показатели заболеваемости отметили год назад в Петропавловске-Камчатском – 61 случай. Меньше всего в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском и Мильковском районах – всего по одному пациенту.

Кроме того, среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции 2 человека оказались жителями других регионов (Хабаровский край и Алтайский край). Также в числе вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции 6 иностранных граждан из числа трудовых мигрантов (6,3% в структуре всех случаев ВИЧ-инфекции).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.