В Приморском крае отметили 75-летие краевого колледжа культуры

Празднование выдалось красочным и запоминающимся. Фото: пресс-служба думы Уссурийска.

В Приморье отметили 75-ый день рождения краевого колледжа культуры. Юбилей отпраздновали насыщенной концертной программой и творческими номерами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Всех прибывающих гостей на входе в фойе Дома культуры встречали сказочные персонажи в ярких костюмах, а в красочно украшенном зале собрались преподаватели колледжа, студенты, бывшие выпускники и педагоги-ветераны.

В одном из старейших учебных заведений Уссурийска студенты и преподаватели вместе работают над праздничными сценариями, уделяют почти все свое свободное время репетициям и воплощают в жизнь новые проекты.

Из стен краевого колледжа культуры вышло около десяти тысяч специалистов в области искусства. Заместитель председателя Думы уссурийского городского округа Ирина Казанцева отметила, что данное учебное заведение – настоящая кузница талантов.

– Благодаря вашей работе Уссурийск всегда занимает лидирующие позиции в области культуры. Мы гордимся вашими достижениями.

За заслуги в области профессионального образования в сфере культуры и искусства, многолетний добросовестный и безупречный труд преподавателям колледжа вручили почетные грамоты и благодарности Думы.

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