Ничего не заподозрили: главный актер «Терминатора» наведался в полицию Владивостока

Документы, по которым мужчину пропустили в здание. Фото: telegram-канал @torprim.

Необычная ситуация произошла во Владивостоке. В дежурную часть местного ГУВД наведался «Арнольд Шварценеггер» причем не с пустыми руками, а с бомбой, к счастью, не настоящей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся стало известно из социальных сетей. Неизвестный мужчина в ГУВД представился работником Главного управления собственной безопасности МВД России. Не забыл он показать и удостоверение старшего лейтенанта полиции на имя Арнольда Шварценеггера.

Сотрудников первого поста, как и дежурных ничего не удивило, и они пропустили мужчину, который в итоге оставил на столе ненастоящую бомбу, поспешил покинуть здание и скрылся в неизвестном направлении.

Судя по всему полицейских, которые пропустили приморца, ждет проверка.

Что это за мужчина и к чему было это представление, пока что остается загадкой. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ГУВД по Владивостоку за комментарием.

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