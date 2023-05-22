Главный синоптик Приморья опроверг информацию об угрозе аномального тайфуна MAWAR

Специалист рассказал, каким ожидается лето в Приморье. Фото: Оксана ЗУЙКО

По информации приморских синоптиков, в Тихом океане появился уже второй по счету тайфун. О том, повлияет ли он на погоду в крае, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Действительно, в Тихом океане, в районе десятой широты, зародился тайфун MAWAR, который, судя по всему, будет претендовать на роль супертайфуна с аномально низким атмосферным давлением.

По словам синоптика, в Японское море он не выйдет, поэтому Приморью угрожать не будет. Но так как начался сезон тайфунов, есть некоторые моменты, которые вызывают опасения, например, аномальная для мая энергетика тропического циклона, а также характерная для второй половины июля–августа диспозиция тихоокеанского антициклона.

– В данном случае энергетика антициклона пока не позволяет ему занять устойчивую позицию, он отступит к востоку, уступив дорогу тайфуну, но факт самого его зарождения на полтора – два месяца раньше обычного настораживает.

Как отметил синоптик, лето в крае ожидается довольно напряженным.

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