Отопительный сезон в Приморье завершится 26 мая

Подробности рассказали в пресс-службе краевого правительства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье в Тернейском округе социальные и культурные объекты продолжают получать тепло. В других муниципалитетах края набирает обороты кампания по подготовке к зиме 2023-2024. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты министерства ЖКХ, отопление продолжит поступать в здания Тернейского округа до 26 мая. Это муниципалитет всегда начинает и завершает отопительный сезон в крае.

– Были годы, когда тепло на социально значимые объекты подавали до середины июня. Все зависит от погоды, решение о начале и окончании отопительного сезона принимают местные власти.

В Приморье активно готовятся к новой зиме, проводятся гидравлические испытания и ремонт на теплотрассах. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, объемы запланированных работ включают в себя сотни единиц оборудования котельных, бойлерных, насосных станций.

– Приводится в порядок не только тепловое хозяйство, но системы водоснабжения и электричества. Особое внимание уделяется внутридомовым коммуникациям – это прежде всего промывка, опрессовка, регулирование систем.

Елена Пархоменко добавила, что в 2023 году из Фонда развития территорий выделили почти 2 миллиарда рублей, благодаря чему во Владивостоке заменят более 20 километров ветхих труб.

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