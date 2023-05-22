ДРСК и ГИБДД провели акцию во Владивостоке по безопасности дорожного движения для водителей большегрузного транспорта

Ранее акцию проводили в северных районах Приморья. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) совместно с сотрудниками отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку провели акцию по безопасности дорожного движения вблизи воздушных линий электропередачи для водителей большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Цель акции – снижение рисков повреждения энергообъектов и нарушения бесперебойного электроснабжения потребителей вследствие несоблюдения требований безопасности при движении в охранных зонах ЛЭП водителями большегрузного, крупногабаритного транспорта и спецтехники.

Госинспекторы останавливали крупногабаритные транспортные средства в черте Владивостока для осуществления всех необходимых мероприятий, связанных с проверкой документов, и совместно с энергетиками приморского филиала ДРСК обращались к водителям с просьбой соблюдать правила безопасности при движении в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Всем водителям специалисты ДРСК раздали яркие разъясняющие плакаты.

Госинспекторы останавливали крупногабаритные транспортные средства. Фото: АО «ДРСК».

Несколькими месяцами ранее подобная акция была организована ДРСК и ГИБДД в северных районах края. Руководство Приморских электрических сетей выражает благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за содействие в проведении подобных мероприятий.

Всем водителям специалисты ДРСК раздали яркие разъясняющие плакаты. Фото: АО «ДРСК».

ДРСК напоминает: в охранных зонах ЛЭП категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу энергообъектов, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Охранная зона ЛЭП – это участок земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ – это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для ЛЭП 10 кВ – 10 метров, для ЛЭП 35 кВ – 15 метров, на линиях 110 кВ – 20 метров и 220 кВ – 25 метров.

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