«Восточный Порт» провел во Врангеле праздник спорта и здоровья

Фото: АО «Восточный Порт»

Работники «Восточного Порта» приняли участие в «Майском забеге». Корпоративный праздник спорта и здоровья прошёл на берегу бухты Врангеля. К портовикам и их семьям присоединились юные воспитанники детского дома Находки. В забеге на тысячу метров были победители, но не было проигравших. Ведь в таких массовых мероприятиях важны не рекорды, а участие, желание быть сильным духом и телом, заботиться о своём здоровье и здоровье своих близких.

Для детей и их родителей на празднике были организованы командная и игровая эстафеты, площадка для сдачи нормативов ГТО, аквагрим, игры «Сказка-бродилка», «Рукава-лабиринты», другие спортивно-развлекательные аттракционы. Участникам «Майского забега» вручили призы и подарки, а все желающие смогли угоститься горячим обедом от «Восточного Порта».

Фото: АО «Восточный Порт»

Поддержка спорта и физкультурного движения является важной частью социальной политики АО «Восточный Порт». Традиционно портовики организуют спортивные фестивали, а также спартакиады и турниры памяти легендарных руководителей предприятия – Леонида Бочкова, Геннадия Жебелева. Ежегодно на базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово» проводится фестиваль «Дальневосточные силачи», собирающий помериться силами сотни атлетов из городов России. Спортсмены-«восточники» отстаивают честь компании и на соревнованиях в Находке, стабильно завоёвывая победные и призовые места.

Фото: АО «Восточный Порт»

Для системной поддержки спортсменов, команд и физкультурного движения Фондом «Восточный Порт» разработана и реализуется программа «Спорт» в числе 12-ти программ социального развития.

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