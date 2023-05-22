Во Владивостоке под снос пойдут 237 объектов

Снос выполнят бригады муниципальной дорожной службы города. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока опубликовали адреса, на которых нашли объекты с нарушением требований пожарной безопасности. Все они пойдут под снос. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники МЧС проверяли ряд адресов. В итоге металлические гаражи, шлагбаумы, павильоны и другие объекты на Окатовой, Невельского, Сельской, Партизанском проспекте, Тюменской, Спортивной, проспекте 100-летия Владивостока, Чкалова, Прапорщика Комарова, Станюковича, Ялтинской и других улицах снесут.

– Согласно требованиям пожарной безопасности запрещается установка гаражей, павильонов и других строений ближе 10 метров от фасада жилого дома. Шлагбаумы во дворах должны быть обеспечены автоматической разблокировкой или открыванием, необходимо организовать круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума, – сообщила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Снос выполнят бригады муниципальной дорожной службы города.

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