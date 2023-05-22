В Находке крупного предпринимателя подозревают в даче взятки и уклонении от уплаты налогов

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На приморского предпринимателя Самвела Аветисяна завели уголовное дело. Он является руководителем ООО «Набо» и ООО «Массис». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с 2017 по 2019 год бизнесмен с сообщницей уклонялись от налогов, сумма которых превысила 144 миллиона рублей. Также с мая по июль 2021 года Аветисян дал взятку через посредника начальнику отдела технического контроля качества строительных материалов краевого государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края». Тот изготовил акты поддельные лабораторных испытаний плотности дорожного покрытия.

На предпринимателя завели уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» и по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Сейчас Аветисян находится под домашним арестом. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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