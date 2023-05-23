Юрий Трутнев подвел итоги работы Минвостокразвития России на Дальнем Востоке

Заседание состоялось в Москве. Фото: Официальный сайт полпреда президента РФ в ДФО.

В Москве прошло заседание Коллегии Минвостокразвития России, на котором присутствующие обсудили работу ведомства в 2022 году и планы на предстоящий период. По словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, на экономику Дальнего Востока повлияли тяжелые последствия COVID-19 и санкции. Участие в мероприятии принял и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Главная цель, которая определена президентом Российской Федерации – опережающее развитие Дальнего Востока, – отметил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, несмотря на некоторые трудности, за 2022 год на Дальнем Востоке построили 178 новых предприятий, создали 25,5 тысячи рабочих мест – эти показатели значительно выше, чем были в 2021 году. Также продолжалась реализация программ «1000 дворов», «Дальневосточный гектар». Однако Юрий Трутнев добавил, что коллективу Минвостокразвития России стоит сделать большой упор на главную защиту, а именно – защиту государственных и частных инвестиций.

– Основные последствия санкционного давления ощущают на себе инвесторы. Именно они сталкиваются с проблемами непоставки заказанного и оплаченного оборудования, его дальнейшей пусконаладки и невозможностью привлечь финансы для реализации крупных проектов с участием зарубежных банков. Как результат, 35 проектов не были введены в запланированный срок. Мы все должны понимать, что любое замедление экономических процессов скажется на качестве жизни людей, на процессах социальных, демографических.

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