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НовостиВладивосток23 мая 2023 2:49

Благодаря аукциону жители Приморья собрали более миллиона рублей на помощь участникам СВО

Полученные деньги также пойдут на поддержку семей бойцов
Павел САХАРОВСКИЙ
Из 86 лотов на аукционе купили 52.

Из 86 лотов на аукционе купили 52.

Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке состоялся благотворительный аукцион картин приморских художников. Вырученные деньги пойдут на помощь и поддержку участникам спецоперации, бойцам, которые вернулись домой, а также их семьям и вдовам. В общей сложности удалось собрать более миллиона рублей, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В аукционе приняли участие около 90 жителей Приморья, в том числе и зампредседателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, министр спорта Жан Кузнецов, общественные деятели и другие.

Елена Бронникова поблагодарила не только присутствующих на аукционе, но и художников, которые безвозмездно передали свои картины.

– Равнодушным к этой инициативе не остался никто. Было собрано более 80 работ, все они прежде были размещены на выставке «Путь к Победе» в региональном отделении Союза художников России, – поделился председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов.

Из 86 лоток на аукционе к новым владельцам ушли 52, а сумма полученных денег составила почти 1,2 миллиона рублей.

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