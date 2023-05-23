Благодаря аукциону жители Приморья собрали более миллиона рублей на помощь участникам СВО

Из 86 лотов на аукционе купили 52. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке состоялся благотворительный аукцион картин приморских художников. Вырученные деньги пойдут на помощь и поддержку участникам спецоперации, бойцам, которые вернулись домой, а также их семьям и вдовам. В общей сложности удалось собрать более миллиона рублей, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В аукционе приняли участие около 90 жителей Приморья, в том числе и зампредседателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, министр спорта Жан Кузнецов, общественные деятели и другие.

Елена Бронникова поблагодарила не только присутствующих на аукционе, но и художников, которые безвозмездно передали свои картины.

– Равнодушным к этой инициативе не остался никто. Было собрано более 80 работ, все они прежде были размещены на выставке «Путь к Победе» в региональном отделении Союза художников России, – поделился председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов.

Из 86 лоток на аукционе к новым владельцам ушли 52, а сумма полученных денег составила почти 1,2 миллиона рублей.

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