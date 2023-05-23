Приморье вошло в топ-5 альтернатив Сочи для летнего отдыха

Приморский край оказался на четвертой строчке. Фото: Антон БЛОХИН

Сервис бронирования отелей МТС Travel экосистемы МТС назвал пять альтернатив черноморскому побережью на предстоящее лето. Приморский край оказался на четвертом месте в этом рейтинге.

Первая в списке – Бурятия и ее главная жемчужина – озеро Байкал, которое республика делит с Иркутской областью. Еще одна местная достопримечательность, которая незаслуженно малоизвестна – Баргузинская долина. Также Бурятия интересна тем, что является одним из центров буддизма в России. В 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ расположен Иволгинский дацан – монастырский комплекс 1945 года постройки, который открыт для посещения не только паломниками, но и туристами. Средняя цена на объекты размещения в республике летом, по данным МТС Travel, в сутки составляет 3,9 тысячи рублей, что в 2,5 раза меньше аналогичных цен в Сочи.

На второй строчке рейтинга расположилась Республика Алтай. Люди едут туда пробовать горный трекинг, рафтинг, рыбачить, собирать травы и наслаждаться видами. Сама дорога по Алтаю – Чуйский тракт – может являться целью путешествия. Этот маршрут был включен журналом National Geographic в список «Десять самых красивых автодорог мира». Забронировать отель или другой объект размещения на Алтае летом можно в среднем за 8,1 тысячи рублей в сутки.

Еще одно перспективное туристическое направление – Мурманская область. Средняя цена на проживание в регионе этим летом составляет 4,6 тысячи рублей за ночь, что почти в два раза дешевле средней цены на объекты размещения летом в Санкт-Петербурге. Путешествуя по Мурманской области, можно увидеть северное сияние, тундру и китов. Больше всего шансов повстречать последних есть с мая по август рядом с селом Териберка. В это время на побережье Кольского полуострова много планктона, а рыба идет на нерест. Полакомиться сюда приплывают морские млекопитающие. Количество экскурсионных предложений очень большое круглый год, ведь иногда увидеть китов можно даже зимой.

На четвертой строчке – Приморский край, где средняя цена на отели этим летом составляет 5,9 тысячи рублей в сутки, что почти в два раза дешевле Сочи. Вокруг материковой части Приморья расположены многочисленные острова, на которые можно отправиться с экскурсией. Среди них есть как крупные с постоянно проживающим населением и местными достопримечательностями, так и маленькие с экзотической флорой и фауной. Любители экстремального отдыха в Приморье могут попробовать дайвинг и серфинг. Кроме того, гостей региона ждут морские и пешеходные экскурсии, гастрономические фестивали и насыщенная культурная программа.

Замыкает пятерку «летних альтернатив Сочи» Хакасия. Здесь одной из главных достопримечательностей является долина горной реки Белый Июс. Там можно увидеть настоящие сибирские степь и тайгу, целебные озера, пещеры, множество природных и исторических памятников. Тем, кто любит посещать крупные промышленные объекты, обязательно стоит отправиться к самой мощной действующей гидроэлектростанции. Средняя цена на гостиницы в Хакасии составляет 4,9 тысячи рублей в сутки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.