Самой прибыльной профессией во Владивостоке за май стала должность второго помощника капитана

Вакансии исследовали специалисты SuperJob. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сервиса SuperJob проанализировали 45 000 вакансий в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек. Эксперты отобрали самые высокооплачиваемые предложения за май в приморской столице, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На первом месте в списке SuperJob оказалась должность второго помощника капитана, будущему сотруднику предлагают зарплату от 250 тысяч рублей.

Вторую строчку занял водитель категории «Е», которому предстоит вывозить груженые контейнеры. Оплата начинается от 100 рублей, также сотруднику предлагают компенсацию связи и командировочные.

Третье место досталось специалисту отдела поддержки инфраструктуры в банке. Зарплата – от 90 тысяч, а также льготы по потребительскому кредиту и ипотеке.

В рейтинг включили вакансию программиста-разработчика, которому предстоит создавать интернет-проекты и мобильные приложения. Сотруднику обещают оплату от 80 тысяч рублей. Такую же сумму может получить и менеджер по мультимодальным перевозкам.

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