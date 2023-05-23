Новость о желании Китая присоединить Владивосток к КНР признали фейком

Ситуацию прокомментировали в представительстве МИД России во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

В социальных сетях и зарубежных СМИ активно распространяется информация о том, что Китай якобы объявил Владивосток своим внутренним портом. Однако эта информация – фейк. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Недостоверная новость появилась после информации о том, что приморские погранпереходы вместе с портом Зарубино включили в список китайских пунктов пропуска для перевалки грузов. Украинские телеканалы неправильно интерпретировали данные и посчитали, что приморская столица стала частью КНР.

Первоисточником новости стал китайский портал Caixin, однако там ничего не переворачивали с ног на голову. В статье объясняется, что таможня КНР утвердило приморскую столицу в качестве транзитного порта для перевозки грузов внутренней торговли.

– В провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян нет морских портов, долгое время товары перегружали из порта Далянь в Ляонин. После получения пути через Дальний Восток расстояние наземной перевозки значительно сократится.

Информацию признали фейком в представительстве МИД России во Владивостоке.

– Традиционно провинции Цзилинь и Хэйлунцзян отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонин, расстояние до которых по земле около тысячи километров. Новая вводная позволяет в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 км) и далее морем в южные регионы КНР. В случае транспортировки грузов провинций Хэйлунцзян и Цзилинь через Владивосток на юг КНР перевозчики могут сэкономить около 3000 юаней (426 долларов) транспортных расходов за контейнер.

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