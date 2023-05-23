На помощь бойцам СВО власти Приморья закупили десять тонн лекарств и столько же автомобилей

Бойцы также получили новое оборудование. Фото: Александр КОЦ

На заседании оперативного штаба губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что 328 миллиардов рублей вложено в экономику края в прошлом году. Также он подробнее рассказал о помощи участникам спецоперации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава края отметил, что в 2022 году резиденты вложили около 250 миллиардов рублей в территории опережающего развития и Свободного порта. Благодаря этому было создано 7,4 тысячи рабочих мест.

По словам губернатора, в прошлом году оперативный штаб Приморья направил для помощи участникам спецоперации более 2,5 миллиарда рублей. Размер единовременной выплаты увеличили со 100 до 200 тысяч рублей. Власти также закупили несколько тысяч единиц техники, обмундирование для добровольцев отряда «Тигр», а также более десяти тонн средств гигиены, медикаментов, десять автомобилей.

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