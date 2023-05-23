Во Владивостоке назовут 100 креативных лидеров Тихоокеанской России

Мероприятие пройдет в Пушкинском театре (улица Пушкинская, 27). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдет любопытное мероприятие – фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток». В последний день Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Федерация креативных индустрий впервые представят презентацию с результатами исследования «100 креативных лидеров Тихоокеанской России» (12+), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев считает, что в ДФО есть все возможности для прорыва в этом направлении.

– Богатая культура, талантливые предприниматели, активно развивающиеся при поддержке государства университеты и культурные кластеры как места концентрации творческого потенциала, налаженные связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые усиливаются с разворотом России на Восток, – у нас есть все для того, чтобы креативные индустрии вносили серьезный вклад в экономику каждого дальневосточного региона.

При этом, отмечает Гасанбалаев, лидеры помогают привлечь внимание представителей общества и бизнеса, всего общества к новым проектам и услугам, а значит – за ними пойдут молодые и талантливые дальневосточники.

Генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов дополняет ответ коллеги – креативные индустрии могут развиваться без участия государства, но существует переломный момент, когда такое положение должно меняться, а власть и креативные индустрии – идти дальше рука об руку. Именно такой момент наступил на Дальнем Востоке.

– Регион имеет богатое культурное наследие, которое требует экономического переосмысления. А Владивосток сегодня это важнейший хаб формирования международных экономических связей для нашей страны. Фиксация Тихоокеанской сотни креативных лидеров добавит предметности в развитии локального креативного сектора экономики.

Узнать действующих лидеров креативного бизнеса можно 27 мая в 19:30 в Пушкинском театре. Прийти может любой желающий, вход бесплатный. Сначала гостям представят итоги проекта, затем выступят сами бизнесмены.

Исследование проводилось в Приморье, Хабаровском крае и Магаданской области, на Камчатке, Сахалине и Чукотке. В опросе приняли участие 150 лидеров мнений, отраслевых экспертов и владельцев креативного бизнеса. Проект охватил 14 отраслей, относящихся к креативным индустриям.

К креативным индустриям относятся:

– издательское дело и печатные медиа (книги, пресса);

– дизайн (интерьер, графика, мода, ювелирное дело, игрушки);

– визуальные искусства (живопись, скульптура, фотография, антиквариат);

– объекты культуры и памятные места (музеи, археология, библиотеки, выставки);

– культурные традиции (ремесла, фестивали, торжества);

– исполнительные искусства (живая музыка, театр, цирк, танец, опера);

– аудиовизуальные искусства (кино, телевидение, радио);

– новые медиа (ПО, игры, цифровой творческий контент);

– творческие сервисы (архитектура, реклама).

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