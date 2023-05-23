Особый противопожарный режим отменили в Приморье

Власти продолжают искать виновников природных и лесных пожаров. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Во всех 34 муниципалитетах Приморья отменили особый противопожарный режим. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, количество возгорания и термических аномалий за минувшую неделю сократилось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, хоть противопожарный режим отменен, власти все еще проводят проверки по выявленным в период ОПР случаям нарушениям безопасности. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, необходимо найти виновных в возгораниях и привлечь их к ответственности.

– Этой весной удалось подойти к историческому минимуму весенних природных пожаров в регионе, – отметил глава минлесхоза Константин Степанов.

Министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин добавил, что в 2023 году край обогнал остальные регионы Дальнего Востока по показателям пожаротушения.

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