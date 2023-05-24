Возьмите полис ОМС с собой!

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Лето еще не наступило, но сезон отпусков уже начался. Многие поедут отдыхать по Приморскому краю и в другие регионы страны. Не забудьте взять с собой полисы обязательного медицинского страхования или выписки о полисе (если оформляли его после 01.12.2022).

Право на бесплатную медицинскую помощь предоставлено застрахованным лицам ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

За пределами территории страхования медицинская помощь предоставляется в экстренной и неотложной форме при наступлении страхового случая в сроки, предусмотренные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (постановление Правительства РФ от 29.12.2022 № 2497). При обращении за медицинской помощью застрахованные лица обязаны предъявлять полис ОМС (выписку о полисе ОМС) и документ, удостоверяющий личность (для детей до 14 лет - свидетельство о рождении).

В экстренных случаях медицинскую помощь должны оказать безотлагательно. Неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях и состояниях, не угрожающих жизни человека, должна быть оказана в течение 2 часов с момента обращения. Экстренность и неотложность оказания медпомощи определяет лечащий врач. В этих случаях помощь может быть оказана при отсутствии полиса ОМС.

ВАЖНО! В период временного пребывания в другом субъекте страны менять страховую медицинскую организацию не нужно. Полис действует на территории всей страны.

ВАЖНО! Вне территории страхования защитой прав застрахованных в системе ОМС занимаются территориальные фонды ОМС того субъекта РФ, где вы находитесь. Телефоны фондов ОМС можно узнать заранее на сайте ГУ ТФОМС ПК www.omspk.ru. На главной странице сайта в разделе «Проверка полиса» расположена ссылка на информационные ресурсы территориальных фондов ОМС России.

ВАЖНО! Если ваш ребенок находится в гостях (у бабушки, у других родственников) и вы решили провести ему медкомиссию для оформления в дошкольное или школьное учреждение, плановый медосмотр по возрасту или прививки в соответствии с национальным календарем, обращаем ваше внимание, что указанные мероприятия могут быть проведены только в поликлинике прикрепления.

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