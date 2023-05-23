В щколах Владивостока прозвучали последние звонки

Линейки прошли 23 мая. Фото: Правительство Приморского края

В школах Владивостока прозвучали последние звонки. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также поучаствовал в торжественной линейке и подбодрил ребят перед экзаменами. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Линейки прошли 23 мая. На одной из таких побывал и Олег Кожемяко..

–у вас большая самостоятельная жизнь, в которой нужно принимать важные решения. Знания, вложенные педагогами и родителями, будут служить вам надежной поддержкой. Не бойтесь трудностей, учитесь их преодолевать. Вы воспитаны уважать старших, любить Родину и близких, бережно несите с собой полученные знания. Успехов, будущие строители нашего Отечества! – сказал губернатор выпускникам.

Посмотреть то, как проходили последние звонки, можно в видео «Комсомольской правды – Владивосток».

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