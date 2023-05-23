Мешали проехать припаркованные авто, горели балконы: пожарные во Владивостоке спасли 8 человек

Квартира выгорела изнутри. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 23 мая пожарно-спасательной службе сообщили о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Волкова. Из квартиры на 7 этаже вырывалось пламя и шел черный дым. Пожарные спасли 8 человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей эвакуировали людей из отрезанных дымом квартир с помощью спасательных устройств.

– Подъезд к дому был осложнен из-за припаркованных автомобилей. Чтобы проникнуть в горящую квартиру пожарным пришлось взламывать металлическую дверь. Тушение пожара осложняла высокая температура в квартире и на 7 и 8 этажах лестничной клетки, – рассказал Виталий Кривцов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Квартира на 7 этаже, где и начался пожар, выгорела изнутри. Также повреждены оказались 3 балкона рядом. Общая площадь пожара составила около 85 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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