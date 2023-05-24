В Приморье состоялся первый форум общественников

Форум прошел в стенах ДВФУ. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На площадке кампуса ДВФУ прошел форум общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе». Участники мероприятия обсудили взаимодействие активистов с властями, а также программы по благоустройству, которые действуют в регионе, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, придомовые территории в крае благоустраивают по региональным и федеральным программам, одна из них – территориальные общественные управления.

– ТОСы – хороший инструмент, позволяющий видеть быстрые победы. Где поставить лавочку, установить видеонаблюдение, заасфальтировать дорожки – все это решают жители. Вы – главные организаторы и путеводители.

Олег Кожемяко добавил, что в 2023 году количество ТОСов увеличится до 147, для этого из регионального бюджета выделили 120 миллионов рублей.

– Если в 2021 году было реализовано 8 проектов ТОСов, то уже в прошлом году их было 34. А в этом году получить меры поддержки, которые инициировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, смогут уже более 50 ТОСов. С такой яркой динамикой мы точно можем показать, что все инициативы граждан не только находят отклик, но и воплощаются в жизнь, – отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.

Глава города также напомнил, что в 2023 году в приморской столице продолжается реализации программ «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока», в рамках которых будет благоустроено 109 придомовых территорий.

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