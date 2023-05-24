Кадровые рокировки ждут приморский парламент

Владимир Исаков. Фото: ФППК

Владимир Исаков, глава комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, объявил, что досрочно сложил депутатские полномочия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал народного избранника.

Информация об этом появилась утром 24 мая. Уход с поста связан с переходом в Федерацию независимых профсоюзов России, что сложно совмещать с деятельностью депутата. Новые задачи, уточнил Исаков, требуют максимального погружения и личного присутствия в других регионах страны. Отметим, Владимир Владимирович является председателем региональной Федерации профсоюзов Приморского края.

По информации политобозревателя Ольги Кишаковской, депутат передал заявление о сложении полномочий накануне, 23 мая. Будучи соратником депутата Госдумы Виктора Пинского, Владимир Исаков, как уточняет политолог, может стать секретарем ФНПР по правовым вопросам. Мандат народного избранника в приморском парламенте будет передан другому кандидату из партийного списка ЕР.

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