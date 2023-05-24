В Петропавловске-Камчатском пьяный племянник убил своего дядю

Между мужчинами произошел конфликт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском завершили расследование убийства. В апреле этого года 30-летний ранее неоднократный судимый племянник убил своего 46-летнего дядю во время застолья, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на Следственный комитет Камчатского края.

По версии следствия, мужчины выпивали в квартире, расположенной по улице Солнечная. В какой-то момент они стали спорить. Следователи сообщают, что конфликт произошел из-за неких надуманных оснований племянника. Решать вопрос словами подозреваемый не захотел и сначала избил дядю, а затем взял тяжелый предмет, который попался под руку и 14 раз ударил им по жизненноважным органам пострадавшего.

От травм 46-летний житель Камчатки скончался на месте. Племянник во всем сознался следователям. В настоящее время он продолжает содержаться под стражей. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Владивостока зарезал знакомого и напал на полицейского из-за ревности.

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