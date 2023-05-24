Бюджет Владивостока достиг рекордной отметки в 25 миллиардов рублей

Ежегодный отчет главы Владивостока проходит в правительстве Приморского края. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В среду, 24 мая, в здании правительства Приморья глава Владивостока Константин Шестаков отчитался об итогах работы в 2022 году. По словам мэра, город увеличил свой бюджет до рекордных показателей, сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» с мероприятия.

– Все, что сделано, не только моя заслуга, как главы города, но и всех здесь присутствующих: депутатов, общественников, предпринимателей.

Как поделился мэр, в прошлом году бюджет приморской столицы увеличился более чем на два миллиарда, и достиг рекордных 25 миллиардов. В планах на 2023 год – 26,5 миллиарда, и, скорее всего, эта сумма не окончательная.

– Понимаем, что важно не только использовать бюджетные деньги, но и решать городские проблемы, о которых рассказывают жители, в том числе и в социальных сетях.

К слову, Константин Владимирович говорит, что им не хватило всего 1 процента до полного исполнения бюджета. И это – лучший показатель за многие годы.

По словам главы города, чаще всего владивостокцы обращались с жалобами по пяти направлениям: дороги, ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт и образование.

Константин Шестаков выступает с отчетом. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

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