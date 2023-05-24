Пенсионера, пырнувшего ножом в печень жителя Партизанска, разыскивает полиция и следком

Что заставило мужчину схватиться за нож, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях появилась информация о том, что полиция разыскивают мужчину, совершившего убийство в Партизанске. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили информацию в СУ СК РФ России по Приморскому краю. Подробности – в материале.

Ориентировка подозреваемого разлетелась по пабликам, посвященным Партизанску. Согласно тексту, 22 мая 74-летний местный житель Валентин Залипаев пырнул ножом в область печение другого мужчину, который в итоге скончался от полученных ран. О случившемся сообщили очевидцы, однако, что именно заставило приморца схватиться за орудие и совершить преступление – пока неизвестно. В СУ СК «Комсомолке» сообщили, что идет следствие, подозреваемого ищут, поэтому все детали будут позже.

Валентина Залипаева подозревают по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), по которой ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. На вид мужчине 70-75 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, вытянутое лицо, седая борода.

Ориентировка на подозреваемого. Фото: @mer_partizanska.

Информацию о местонахождении приморца можно сообщить по телефону 8-423-665-71-85 (дежурная часть ОМВД по Партизанску).

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