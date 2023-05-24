Мэр Владивостока сделал заявление о важной транспортной переправе

Рудневский мост в 2023 году. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершили проектирование для ремонта многострадального Рудневского моста. Следующий этап – поиск денег для модернизации старого сооружения, сообщил мэр приморской столицы Константин Шестаков во время отчета об итогах работы администрации в 2022 году в среду, 24 мая.

Состояние моста едва ли не все 30 лет его существования остается неудовлетворительным. В 2021 году разразился общественный скандал из-за большой трещины в дорожном полотне сооружения, в январе из-за морозов это произошло снова. Очевидцы зафиксировали более четырех «дыр» в разных местах – в 2010 году мост закрывали по той же причине.

Предполагалось, что новую переправу демонтируют и создадут мост-дублер. Краевое правительство выделило более 200 миллионов рублей на работы в 2019 году, однако начались разнообразные затяжные трудности, среди них, например, поиск подрядчика. Реконструкция оставалась на уровне планов, хотя это важная транспортная развязка для города. Специалисты мэрии, заключил Константин Шестаков, приступили к поиску денег на ремонт.

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