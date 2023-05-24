Пожарные спасли восьмилетнего ребенка из горящего 12-этажного дома во Владивостоке

Андрей Баращук и Александр Глазков. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные во Владивостоке спасли восьмилетнего ребенка, квартира которого была по соседству с загоревшимся помещением на четвертом этаже 12-этажного дома, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Все произошло примерно в 11 утра 24 мая в доме на Новожилова. Из балкона одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым.

– Звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №20 в составе пожарного Андрея Баращука и пожарного Александра Глазкова при помощи спасательного устройства вынесли из задымленной квартиры, которая находилась по соседству с горящей квартирой 8 летнего ребенка, – уточнили в чрезвычайном ведомства.

Огонь повредил балкон, закоптил квартиру. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, обошлось без пострадавших. Дознавателям предстоит установить точную причину пожара. В тушении, стоит отметить, работали 27 человек и 6 единиц техники.

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