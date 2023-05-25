Скрывался от преследователей: жуткие кадры с похищением в Уссурийске разлетелись по социальным сетям

Все произошло на улице Раковская. Фото: принтскрин видео.

Пугающее видео разлетелось по приморским социальным сетям: из машины выходят три человека и силой тащат в свою машину мужчину, который не успел забежать в подъезд. По словам местных жителей, произошло все в Уссурийске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика мужчина в белой кофте со всех ног мчится к подъезду, будто бы его кто-то преследует. Он достигает своей цели, но спрятаться в доме не успевает. Во двор подъезжает черная машина, из которой выходят три человека, хватают приморца и силой заталкивают его в автомобиль, после чего уезжают.

– Мужчина был сильно напуган и пытался скрыться от преследователей.

Кто эти преследователи, что им понадобилось от приморца и почему они его похитили, неизвестно. В пресс-службе УМВД по краю и Следственном комитете корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что уточняют информацию.

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