В Спасском филиале Примтеплоэнерго провели экскурсии для школьников и студентов на объекты предприятия

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

«День открытых дверей» с экскурсией для учащихся 8-9 классов школы № 9 села Хвалынка и студентов второго курса Спасского индустриально-экономического колледжа прошел в Спасском филиале КГУП «Примтеплоэнерго».

После проведения инструктажа по технике безопасности на производственных объектах, главный инженер филиала Павел Руцкий рассказал ребятам о перспективных направлениях в сфере теплоснабжения, новых технологиях производства и значимости предприятия в сфере жизнеобеспечения региона.

Учащиеся побывали на самой крупной котельной в Спасском филиале, ознакомились с технологией производства тепловой энергии, устройством котельной, оборудования, технологией передачи тепла потребителям.

На водоочистной станции Спасска-Дальнего, которая снабжает жителей города питьевой водой, участники экскурсии посетили фильтровальный зал, зал обеззараживания гипохлоритом натрия, зал насосного оборудования, увидели способы обеззараживания воды перед подачей в распределительную сеть с помощью гипохлорита натрия. После завершения экскурсии специалисты филиала провели для ребят лекцию о важности бережного отношения к окружающей среде, водным ресурсам и экологии.

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, экскурсии для учащихся на производственные объекты Примтеплоэнерго помогают вовремя сориентироваться в выборе профессии, студентам определиться с местом прохождения практики и возможностью будущего трудоустройства.

– Наша задача – помочь молодым специалистам остановить свой выбор профессии на значимой для общества сфере жизнеобеспечения. Мы ждем выпускников на нашем предприятии и готовы передавать опыт профессионалов молодому поколению, – уточнил Владимир Малюшицкий.

По информации генерального директора, в июле текущего года во всех филиалах Примтеплоэнерго пройдут экскурсии для абонентов предприятия, где все желающие смогут посетить объекты теплоснабжения и водоснабжения, задать вопросы по сбытовой деятельности предприятия, получить информацию о проведении ремонтных программ в рамках подготовки предприятия к отопительному периоду и другую важную информацию.

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

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