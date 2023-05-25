Отдых в Приморье для жительниц Комсомольска-на-Амуре обернулся кражей денег и телефона

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Андрей АБРАМОВ

На вокзале в Уссурийске местный житель похитил женскую сумочку у туристов из Комсомольска-на-Амуре. Нарушителя задержали и завели на него уголовное дело, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Три жительницы Комсомольска-на-Амуре – пятилетняя девочка, ее мама и бабушка приехали в Приморье, чтобы отдохнуть в поселке Славянка. Женщины ушли в другое крыло вокзала в железнодорожную кассу, и оставили ребенка присматривать за вещами. Однако, когда вернулись, заметили, что не хватает одной сумочки, в которой лежали 12 тысяч рублей и телефон. Ребенок не смог объяснить, куда все пропало.

Женщины обратились к сотрудникам отдельной роты патрульно-постовой службы ЛО МВД, которым удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний житель Уссурийска. Пока его искали, он успел потратить часть чужих денег в магазине в другой части города.

Он объяснил, что заметил сумочку, когда женщины ушли к кассе, и похитил ее, когда ребенок отвернулся. В туалете он вытащил из чужой вещи телефон с деньгами и ушел с вокзала.

Оказалось, что его неоднократно судили за такие же преступления. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сейчас же он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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