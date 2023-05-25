Во Владивостоке снесли торговые киоски ради будущего Сквера приморских кондитеров

Напротив Краевой больницы во Владивостоке снесли киоски. Фото: Telegram-канал @provtv

Возле остановки «Краевая больница» во Владивостоке – рабочая суета. Здесь сносят торговые точки и киоски, чтобы осенью открыть новый городской сквер. Место посвятят работникам широко известной за пределами Приморья компании «Приморский кондитер», и даже рабочее название пространства – Сквер приморских кондитеров. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Феликсом Машковым, сооснователем и главным архитектором бюро Concrete Jungle, которая и займется благоустройством и организацией территории, о том, какой будет новая точка притяжения.

Раньше напротив Приморской краевой больницы и одноименной остановки располагались несколько торговых точек. Это был продуктовый мини-маркет, киоск с печатной продукцией, а также лавка со сладостями. Сейчас – руины фундамента.

Однако Феликс обещает, что место будет пустовать недолго. В рамках совместного проекта с кондитерской фабрикой здесь разобьют сквер, а работы начнутся, ориентировочно, уже в середине июня. Как отметил собеседник «Комсомолки», концепция пространства уже согласована, но окончательный проект еще на стадии разработки.

Сквер не будет похож на другие работы «Конкрит Джангл», а компания известна Нагорным парком на сопке Тюменская, скульптурой «Семь сопок» возле набережной Спортивной гавани, открытое пространство кинотеатра «Океан», часть пирсов возле моря и другое. В планах, к слову, преображение Минного городка, создание набережной от Токаревского маяка до Академгородка, а также благоустройство пространства на Патрокле.

Так вот, Сквер приморских кондитеров станет небольшой транзитной зоной города. Множество дорожек выполнят из твердых покрытий, чтобы людям было комфортно проходить в нужном направлении. Пространство озеленят, сделают освещение, поставят лавочки и урны. Кроме этого здесь появится скульптурная группа кондитеров, ведь производство сладостей – коллективная работа. Это подчеркивала и создательница рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, которую также изобразят в камне в память о ее заслугах и достижениях.

– Рядом появится информационное панно, рассказывающее об основных вехах развития предприятия и кондитерском ремесле, – добавил Феликс Машков.

Закончить работы должны до начала сентября. Во сколько обойдется проект, пока неизвестно. Собеседник предпочел не раскрывать данную информацию.

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