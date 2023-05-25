Озвучены популярные автобусные маршруты выходного дня во Владивостоке

Исторический центр для пешеходных прогулок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Компания «Восток Интур» рассказала о самых популярных ежедневных автобусных экскурсиях по Владивостоку и Приморскому краю. Речь идет о широком выборе маршрутов и программ, которые позволят узнать больше о нашем крае и его достопримечательностях.

Специально для жителей и гостей Дальневосточной столицы компания «Восток Интур» разработала увлекательные автобусные экскурсии с насыщенной программой на каждый день.

Приморские бухты. Фото: Мария КАЮРОВА

Путешественников ждут:

- интересные обзорные и познавательные экскурсии по Владивостоку и югу Приморского края;

- знакомство с мостами, сопками, маяками, лабиринтами и фортами Русского острова;

- Приморское сафари, знакомство с белыми львами и особенностями разведения морского гребешка и трепанга;

- отдых на природе под шум Кравцовских водопадов или в уютных беседках Штыковских прудов.

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Важно отметить, экскурсии подходят для всех категорий туристов - для семей с детьми, дружеских групп и путешественников.

– Мы предлагаем комфортабельные автобусы, которые позволяют удобно перемещаться по маршруту и наслаждаться видами. А опытные гиды расскажут вам интересные истории и факты о каждом месте. Поэтому, если вы ищете интересный и незабываемый отдых в Приморском крае, обязательно обратитесь к нам, – поделилась генеральный директор «Восток Интур» Инна Мухина.

У всех экскурсий удобное расписание и длительность, что позволяет вам максимально насладиться поездкой и не устать. Вы можете выбрать экскурсию по своим интересам и бюджету.

«Восток Интур» гарантирует высокое качество услуг и незабываемые впечатления от экскурсий. Смело обращайтесь в компанию, специалисты помогут вам организовать замечательный отдых в Приморье!

Заказать экскурсию можно по телефону: 8-908-440-47-44 или оформить заявку на сайте компании.

Путешествуйте вместе с «Восток Интур»! Это всегда интересно, весело, а главное – безопасно!

Маяк Токаревского. Самая крайняя точка материка, дальше – Тихий океан. Фото: Вадим ПОПОВ

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