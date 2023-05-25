Озвучены популярные автобусные маршруты выходного дня во Владивостоке

Исторический центр для пешеходных прогулок.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Компания «Восток Интур» рассказала о самых популярных ежедневных автобусных экскурсиях по Владивостоку и Приморскому краю. Речь идет о широком выборе маршрутов и программ, которые позволят узнать больше о нашем крае и его достопримечательностях.
Специально для жителей и гостей Дальневосточной столицы компания «Восток Интур» разработала увлекательные автобусные экскурсии с насыщенной программой на каждый день.
Приморские бухты.
Фото: Мария КАЮРОВА
Путешественников ждут:
- интересные обзорные и познавательные экскурсии по Владивостоку и югу Приморского края;
- знакомство с мостами, сопками, маяками, лабиринтами и фортами Русского острова;
- Приморское сафари, знакомство с белыми львами и особенностями разведения морского гребешка и трепанга;
- отдых на природе под шум Кравцовских водопадов или в уютных беседках Штыковских прудов.
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Важно отметить, экскурсии подходят для всех категорий туристов - для семей с детьми, дружеских групп и путешественников.
– Мы предлагаем комфортабельные автобусы, которые позволяют удобно перемещаться по маршруту и наслаждаться видами. А опытные гиды расскажут вам интересные истории и факты о каждом месте. Поэтому, если вы ищете интересный и незабываемый отдых в Приморском крае, обязательно обратитесь к нам, – поделилась генеральный директор «Восток Интур» Инна Мухина.
У всех экскурсий удобное расписание и длительность, что позволяет вам максимально насладиться поездкой и не устать. Вы можете выбрать экскурсию по своим интересам и бюджету.
«Восток Интур» гарантирует высокое качество услуг и незабываемые впечатления от экскурсий. Смело обращайтесь в компанию, специалисты помогут вам организовать замечательный отдых в Приморье!
Заказать экскурсию можно по телефону: 8-908-440-47-44 или оформить заявку на сайте компании.
Путешествуйте вместе с «Восток Интур»! Это всегда интересно, весело, а главное – безопасно!
Маяк Токаревского. Самая крайняя точка материка, дальше – Тихий океан.
Фото: Вадим ПОПОВ
Реклама ООО «Восток Интур» LjN8K2cra
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.