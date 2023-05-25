Долгожданное арендное жилье получили в Уссурийске специалисты узкой направленности

Мероприятие состоялось 25 мая. Фото: Администрация Уссурийска

Программа по возведению арендного жилья для сотрудников бюджетной сферы, силовых ведомств, специалистов узкого профиля действует в Приморском крае с 2019 года. За это время возведены и сданы в эксплуатацию 13 домов, только в 2022-м сдано более 1200 квартир. Вот дошла и до Уссурийска. 25 мая здесь заветные ключи в ЖК «Радужный» получили 12 семей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Квартиры в жилом комплексе разные – от однокомнатных до трехкомнатных. Как отмечают краевые власти, везде – чистовая отделка, а к самим домам подведен газ, что позволит новоселам не мучиться с подключением самостоятельно.

Жильцов, которые рассчитывали на новую собственную площадь, поздравил лично глава Приморья Олег Кожемяко. Более того, губернатор даже посетил одну из квартир. Принял важного гостя бывший сахалинец Никита Полянский, который работает монтером пути на железной дороге. Его супруга Дарья преподает английский язык в 30-й школе. У пары двое сыновей, старшему девять лет, младшему всего годик.

За чашкой чая Олег Николаевич поинтересовался у счастливого главы семейства, как им новая квартира. На это Никита и Дарья ответили, что рады получить новое жилье – просторное и светлое, а перед домом – раскинулся уютный двор.

– С удовольствием будем ее обживать, – добавили супруги.

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж заявил, что них очень важно дать людям возможность жить в комфортных условиях.

– Так мы сможем привлечь на территорию представителей «узких» и редких профессий, врачей и педагогов, ведь при переезде тема жилья стоит особенно остро.

К слову, решать все вопросы, связанные с домом, поможет программа ТОСов. Люди за новое жилье платят небольшие деньги, кроме того, у них есть возможность выкупить площадь в ипотеку.

Отметим, в Уссурийске построили 114 квартир. Во всем крае в 2023 году раздадут 800 жилплощадей. В правительстве Приморья обещают – в последующие годы такой объем сохранится.

Уютный, еще не обжитый двор. Фото: Администрация Уссурийска

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