Гранты, кино, урбанистику и креатив обсудили в первый день Российской креативной недели во Владивостоке

Мероприятие проводят в кинотеатре «Океан». Фото: фотослужба «Российской креативной недели — Дальний Восток»

В кинотеатре «Океан» начался форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток». Фест-форум продлится до 27 мая. Любой желающий может бесплатно принять в нем участие после регистрации на сайте, сообщает «КП – Владивосток».

Форум призван объединить в одном пространстве креативную молодежь, предпринимателей и представителей социальных институтов, крупнейших цифровых экосистем страны для продуктивного взаимодействия.

Фото: фотослужба «Российской креативной недели — Дальний Восток»

Мероприятие поделено на шесть тематических площадок кинотеатра: креативное предпринимательство, открытое пространство, лекторий предметного дизайна. Самыми популярными направлениями оказались программа развития креативных индустрий, развитие территорий и туризм, индустрии контента. Темами обсуждения стали новые медиа, работа с грантами, урбанистика и кино. В рамках форума дает мастер-классы, интервью и лекции более 200 спикеров. В их числе глава Республики Саха Айсен Николаев, первый заместитель генерального директора по социальному развитию Эльвира Нургалиева, директор VK Records Виктор Абрамов, молодые креативные специалисты и многие другие.

Все мероприятия посвящены анализу настоящего и планам творческих индустрий на Дальнем Востоке. Основной аудиторией первого дня форума стали местные предприниматели и молодежь. Акцент на потребности в таких кадрах в креативных индустриях на Дальнем Востоке сделали многие спикеры.

– Кадровый вопрос – это большая проблема в регионе, нужны профессиональные люди, «свежие» головы. Очень важно, чтобы они были с амбициями, но здоровыми, готовые продолжать учиться, – рассказала дизайнер Анастасия Никитина.

Второй день форума акцентируется на темах связи культуры и политики, современных технологий, моды и других. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте «Российская креативная неделя – Дальний Восток». «Комсомольская правда» выступает информационным партнером мероприятия.

Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.