Приморцы стали активнее пользоваться мессенджерами

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

В первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в Приморье увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг популярных мессенджеров, на основе обезличенных данных по мобильной активности пользователей составили специалисты МегаФона.

Места в рейтинге распределились, как и год назад, но потребление трафика заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – приморцы прокачали через него в 2,2 раза больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через это приложении выросло на 53%. Также было зафиксировано, что пользователи Telegram в 17 раз больше скачивали, чем загружали фото и видео. Учитывая такие тенденции в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность мессенджера на 40% до 1400 Гбит/с.

На втором месте рейтинга – WhatsApp*, объем передачи данных в нем вырос на 26%. Пользователи стали меньше звонить через этот мессенджер, но обмениваются данными все также активно – рост составил 35%. Замыкает тройку Viber, который теряет популярность: трафик снизился на 21%, тем не менее пользователи продолжают использовать этот ресурс для звонков.

За три месяца 2023 года абоненты в общей сложности прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 2,6 миллиона гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Для сравнения, такого объема трафика достаточно, чтобы каждый житель приморского города Артем посмотрел фильм «Вызов» в качестве 4K.

– Мессенджеры стали незаменимы как в повседневной жизни, так и в рабочих коммуникациях. В том числе это связано с ростом доступности беспроводной передачи данных на высокой скорости и расширением покрытия 4G. МегаФон постоянно отслеживает пользовательскую активность по территориям и с учетом изменений нагрузки на сеть строит и развивает связь 4G в регионе, – комментирует директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.

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