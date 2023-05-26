Волна отключений холодной воды накроет Владивосток в начале июня

Первые отключения ожидаются 31 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе Примводоканала жителей Владивостока предупредили об отключении холодной воды, которые стартуют 31 мая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В среду, 31 мая, первые отключения ХВС начнутся в 9:00. До 17:00 воды не будет на 2-1 Линейной, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19 корпус (1, 2, 3), 20, 21, 22; Грязелечебница, 21, 21а, 21 стр. 2, 23б, 23в, 23д.

Из-за плановых ремонтных работ 1 июня без холодной воды останутся жильцы домов в Краснознаменнoм переулке, 12, 10, 3-9/11; на Океанском проспекте, 34, 30, 24, 20, 26, 26а; Прапорщика Комарoва, 35а, 35в, 42, 36, 31, 29, 27, 34, 25/1, 21, 23, 23а, 19; Пологой, 69, 69а, 67, 65, 65а, 65б, 63, 55, 54а, 56, 58, 60, 62, 62а, 66, 66а, 68, 50; Семеновской, 29а, 25а; Суханова, 2-8, 4а, 4б, 6а, 6б, 6г, 8д; Уборевича, 23, 23а, 25а, 21, 21г, 19, 17, 13, 15, 15а, 15/2, 28-20, 20а, 22а; Фонтанной, 47а, 47, 49, 49/1, 51-57, 59, 61, 42, 44, 40, 36, 42а. Отключения ожидаются в 9:00 и продлятся в течение десяти часов.

Отключения воды также ожидаются 5 и 7 июня. Подробности можно узнать на сайте Примводоканала.

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