В Приморье в дачный сезон увеличат количество вагонов на электричках

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период дачного сезона в Приморье планируется улучшить транспортное обслуживание на популярных пригородных направлениях. Будет увеличена составность вагонов электропоездов на этих маршрутах, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе АО «Экспресс Приморья».

Решение было принято совместно с региональным министерством транспорта.

– Вагоны будут курсировать в выходные дни начиная с пятницы этой недели по направлениям Ружино, Партизанск, Находка и Спасск-Дальний, – отметили в пресс-службе.

Обновленное расписание поездов с увеличенной составностью будет действовать с 1 июня по 12 ноября 2023 года. Кроме того, в преддверии Дня России, 12 июня, в Ружино из Владивостока в пятницу, 9 июня, на маршрут выйдет электропоезд с увеличенным составом до 12 вагонов.

Эти меры направлены на улучшение комфорта и удобства пассажиров, путешествующих в дачный сезон. Дополнительная вместимость будет актуальна для тех, кто собирается отметить День России в Ружино.

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