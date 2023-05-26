Во Владивостоке «Ростелеком» высадил саженцы рябины в рамках акции «Посади дерево»

От вырубки спасли более 14 тысяч деревьев. Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Сотрудники «Ростелекома» провели во Владивостоке экологическую акцию «Посади дерево». Она прошла в рамках федерального проекта компании «Безбумажный офис», который помог снизить более чем в два раза потребление бумаги в компании по итогам 2022 года: с 213 до 97 млн листов, тем самым сохранив от вырубки более 14 тысяч деревьев.

Проект «Безбумажный офис» стартовал в ноябре 2021 года. Его цель – сократить бумажный документооборот в семь раз и увеличить долю электронного документооборота (ЭДО) до 90%. По итогам 2022 года объем использованной бумаги сократился на 55%, доля ЭДО выросла до 80% по сравнению с 2021 годом.

В рамках проведения акции «Посади дерево» сотрудники «Ростелекома» во Владивостоке, внесшие наибольший вклад в проект «Безбумажный офис», посадили саженцы рябины на территории офиса компании на улице Чапаева, 9.

– Я с готовностью стала участником проекта «Безбумажный офис». Для него я подготовила решение «Пилотный проект по переводу договоров ГПХ на безбумажную оферту», которое было отмечено на федеральном уровне и реализовано в подразделениях поддержки продаж по всей России. Я давно стараюсь максимально рационально использовать окружающие природные ресурсы, и приятно, что в этом мы с компанией совпадаем, – отметила руководитель направления региона «Восток» управления поддержки продаж ПАО «Ростелеком» Виктория Королева.

Для сокращения бумажного документооборота «Ростелеком» проводит перестройку бизнес-процессов посредством цифровизации и отказа от устаревших типов документов, наращивает электронный документооборот, развивает современные инструменты обмена информацией. Так, в 2022 году был выполнен переход на отечественное программное обеспечение, что позволило значительно повысить качество аналитики с печатающих устройств и существенно сократить объем печати. Компания также изменила процесс оформления договорных отношений с агентами через оферту, перевела массовые виды документов на ЭДО, запустила сервис по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи для кадровых документов. Проводятся регулярные мероприятия, направленные на снижение объемов печати и увеличение доли электронного документооборота.

Сокращение потребления бумаги и расходных материалов при взаимодействии с контрагентами и между подразделениями позволяет «Ростелекому» повышать эффективность и скорость работы, облегчать процессы документооборота, сокращать материальные затраты, увеличивать прозрачность внутренних процессов, минимизировать финансовые риски потери документов, а также прививать сотрудникам компании любовь к природе и учить заботиться о ней. Безбумажный документооборот также учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в сфере экологии и является частью важных для компании принципов ESG.

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