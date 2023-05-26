VK Fest во Владивостоке поддержит благотворительный фонд «Умка» и обеспечит гостям с ограниченными возможностями здоровья доступ без барьеров

Фото: предоставлено VK Fest

Крупнейший open-air страны в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрым делам и пройти чекап, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Участники VK Fest во Владивостоке могут поддержать фонд помощи бездомным животным «Умка» — для этого необходимо купить «Добрые билеты» от VK Добра, их продажа уже стартовала. Такие билеты для неравнодушных граждан всего на 100 рублей дороже обычных. Покупая их, каждый может помочь доброму делу, а VK Fest направит вклад гостей в благотворительность.

VK Fest также позаботился о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые посетят фестиваль на набережной Цесаревича: перед тем, как застраивать площадку, место проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдёт повторный тест-драйв с учётом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию на русский жестовый язык. В этом фестивалю помогут партнеры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актеров «Недослов». Они адаптируют в трансляции выступления артистов на Синей сцене в Москве, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля. Кроме того, гости с 1-й и 2-й группами инвалидности вместе с сопровождающими могут бесплатно попасть на фестиваль во Владивостоке. Для этого им необходимо заполнить заявку до 29 мая.

Все участники VK Fest также смогут проверить свое здоровье в зоне чекапа. Российский фонд помощи «Русфонд» бесплатно проведёт проверку для всех, кто хочет стать донорами костного моста. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему «Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап фестиваля во Владивостоке. На набережной Цесаревича 17 июня свои хиты и новинки исполнят Баста, Mary Gu, DEAD BLONDE + GSPD, Джарахов, VAVAN, MIA BOYKA, KARA KROSS и Ольга Бузова.

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