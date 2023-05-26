Кладбище в приморском Артеме уходит под воду

Фото: Telegram-канал Новости Артема

Жители города Артем пожаловались на затопление части могил на кладбище, расположенном в районе 8 километра. Соответствующие публикации появились в социальных сетях. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась по данной ситуации в пресс-службу администрации АГО.

Местный житель, который и заметил происшествие, предположил, что причиной подтопления стали закопанные грунтом выходы из болота. Раньше вода уходила в поля, а из-за манипуляций она поднялась, вышла из берегов и потекла к местам захоронения.

В мэрии Артема «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, что на место выехали специалисты.

– В районе кладбища находится болото, которое ограничено земельным участком, расположенном выше кладбища, автомобильной дороги, железной дороги, – отметил представитель администрации. – По итогу определено, что собственник смежного земельного участка, отсыпав территорию, перекрыл дренаж, в связи с чем вода перестала уходить. Начата работа с собственником по устранению этого нарушения.

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