Низководный мост во Владивостоке сковала пробка

Машины довольно быстро проезжают затор. Фото: КП – Владивосток

На низководном мосту Де-Фриз – Седанка утром в субботу, 27 мая, образовался затор при выезде из Владивостока. Онлайн-карты оценивают пробку в 4-5 баллов. Причиной затрудненного движения стали дорожные работы на правой полосе в сторону полуострова Де-Фриз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судя по всему, дорожники ремонтируют леерные ограждения. Однако, отметим, что официальных сообщений о подобных работах власти не публиковали.

В настоящее время пробка растянулась от улицы Маковского (от поворота на улицу Рубинштейна) и примерно на треть всего низководного моста, но машины довольно быстро проезжают участок.

Добавим, что в самом городе традиционно стоят улица Русская и проспект 100-летия Владивостока в обе стороны. Движение осложнено по проспекту Красного Знамени, улицах Гоголя и Некрасовской, а также в центре – сложно передвигаться по Алеутской и Океанскому проспекту.

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