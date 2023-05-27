Бил палкой, молотком для мяса: истязания собаки попали на видео во Владивостоке

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Владивостока пожаловалась бывшего сожителя, который при ней нещадно избивал собаку. Женщина говорит, что доставалось и ее дочери. Огласку придать решили после того, как терпение лопнуло, и мать с ребенком ушли из квартиры, в которой жили с мужчиной. По ее словам, его зовут Клим К., который работает кинологом. Сообщение с видеоподтверждением появилось в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Каждый день Клим избивал собаку, кусая ее за уши, бил ногами, бил молотком для мяса, у собаки даже геморрой вылазил, бил собаку палкой, мог не кормить ее либо один раз в день. Это все видел ребенок, – пишет женщина. – Нет терпения молчать, в полицию обращение есть, чтобы дело не осталось в стороне решила придать этот инцидент огласке.

Комментаторы встретили новость с явным неодобрением. Мужчину требуют найти, а для этого нужно активнее распространять информацию, и немедленно наказать.

Редакция обратилась за официальным комментарием в пресс-службу прокуратуры Приморского края, а также в региональное управление МВД РФ. На момент публикации материала ответы не последовали.

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