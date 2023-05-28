Эстафета в честь международных спортивных игр «Дети Приморья» стартовала в поселке Лазовый

Старт эстафете дал губернатор Приморья. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».

В Приморье началась эстафета первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья». Старт мероприятию дал губернатор края Олег Кожемяко, а прошло оно в поселке Лазовый Партизанского городского округа. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, лучшие спортсмены пронесут флаг соревнований по всем муниципалитетам. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Эстафета стартовала на гребной базе «Олимпийская» в рамках фестиваля в честь 100-летия Министерства спорта России. На мероприятии прошел патриотический флешмоб в поддержку участников спецоперации, состязания по триатлону, плаванию в открытой воде, мини-футболу и многое другое.

– За пять лет в Приморье реализовано более тысячи проектов больших и малых спортивных сооружений, вложено 17 миллиардов рублей. Обновляются школьные стадионы, возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, ледовые арены во Владивостоке, Находке, Кавалерово. Спорт должен быть модным и современным для молодежи, – отметил глава края.

Знаки гербов Приморского края и Партизанского ГО. Знамя побывает во всех муниципалитетах региона, спортсменам предстоит преодолеть пять тысяч километров. Эстафета завершится 2 июня во Владивостоке.

Чтобы пронести знамя, спортсменам предстоит преодолеть пять тысяч километров. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».

Участие в играх примут дети не только из Приморья, и Запорожской, Донецкой, Херсонской областей, Республики Беларусь, также были приглашены ребята из Китая.

Сами международные спортивные игры стартуют во Владивостоке 1 июня и продлятся до 6 числа.

Участие в играх примут дети не только из Приморья. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».

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