Эстафета в честь международных спортивных игр «Дети Приморья» стартовала в поселке Лазовый

Старт эстафете дал губернатор Приморья. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».
В Приморье началась эстафета первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья». Старт мероприятию дал губернатор края Олег Кожемяко, а прошло оно в поселке Лазовый Партизанского городского округа. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, лучшие спортсмены пронесут флаг соревнований по всем муниципалитетам. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».
Эстафета стартовала на гребной базе «Олимпийская» в рамках фестиваля в честь 100-летия Министерства спорта России. На мероприятии прошел патриотический флешмоб в поддержку участников спецоперации, состязания по триатлону, плаванию в открытой воде, мини-футболу и многое другое.
– За пять лет в Приморье реализовано более тысячи проектов больших и малых спортивных сооружений, вложено 17 миллиардов рублей. Обновляются школьные стадионы, возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, ледовые арены во Владивостоке, Находке, Кавалерово. Спорт должен быть модным и современным для молодежи, – отметил глава края.
Знаки гербов Приморского края и Партизанского ГО. Знамя побывает во всех муниципалитетах региона, спортсменам предстоит преодолеть пять тысяч километров. Эстафета завершится 2 июня во Владивостоке.
Чтобы пронести знамя, спортсменам предстоит преодолеть пять тысяч километров. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».
Участие в играх примут дети не только из Приморья, и Запорожской, Донецкой, Херсонской областей, Республики Беларусь, также были приглашены ребята из Китая.
Сами международные спортивные игры стартуют во Владивостоке 1 июня и продлятся до 6 числа.
Участие в играх примут дети не только из Приморья. Фото: Оргкомитет I летних МСИ «Дети Приморья».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.