Глава Фокино предупредил жителей об аварии, которая лишила приморцев холодной воды

Восстановлением водоснабжения занимаются специалисты «Примтеплоэнерго» и их подрядчики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов обратился к местным жителям с новостью о ЧП. По его словам, на магистральном водоводе произошла авария, из-за которой приморцы остались без воды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как объяснил Александр Баранов, подрядчик, который модернизирует централизованное водоснабжение муниципалитета, порвал водовод.

– В резервуарах города вода имеется. Сколько понадобится времени для устранения аварии, сказать на данный момент сложно. Этим будут заниматься специалисты Примтеплоэнерго и их подрядчики.

Прокуратура ЗАТО Фокино организовала проверку. Как рассказали представители ведомства, из-за ЧП без ХВС остались около 200 жителей поселка Руднево, остальная часть приморцев получает воду из резервуаров.

Прокуратура проконтролирует восстановление водоснабжения.

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