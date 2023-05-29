В Приморье выездные врачи посетят 10 муниципалитетов

Врачи приедут в центральные больницы для осмотра пациентов. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В правительстве Приморского края рассказали, что в больницах 10 муниципалитетов будут работать выездные бригады, в которые войдут узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и уролог. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Врачи приедут в центральные больницы для осмотра пациентов, которым нужно дополнительное обследование.

– Приезд врачей организуется для пациентов, которым по показаниям необходима консультация данных специалистов и которые ранее прошли все необходимые обследования. Врачи, имея результаты анализов, дают рекомендации по дальнейшему лечению, в том числе госпитализации в ведущие стационары края, – добавили в минздраве края.

До конца 2023 года специалисты будут работать в Хорольской, Пластунской, Анучинской, Черниговской, Лазовской, Партизанской, Чугуевской, Шкотовской и Находкинской больницах.

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