Во Владивостоке скорректировали график ремонта Некрасовского путепровода

Швы восстановят на 12 участках. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В администрации Владивостока рассказали о том, что проведенное в прошлом году обследование деформационных швов признало их плохое состояние. Поэтому было принято решение о проведении ремонта на отдельных участках. Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Некрасовский путепровод испытывает большую транспортную нагрузку и по весу, и по интенсивности транспортных потоков. Для обеспечения безопасности было принято решение о проведении в этом году ремонта деформационных швов, – отметил заместитель руководителя управления дорог городской администрации Юрий Трунов.

Швы восстановят на 12 участках. Их общая протяженность составляет больше 200 метров. Работы будут идти по полосам, чтобы доставлять меньше проблем для движения транспорта. Водителей все равно просят по возможности пользоваться альтернативными проездами через Камскую или Нефтеветку.

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