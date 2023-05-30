В Приморье допросили мужчину, якобы преследовавшего девочек

Видео с допросом быстро разлетелось по социальным сетям. Фото: принтскрин видео.

В сети появилось видео с допросом мужчины, который увязался за двумя несовершеннолетними девочками. На кадрах приморец объясняет причину своего поступка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники ОМВД по Надеждинскому району задержали подозреваемого и опросили. По словам мужчины, в тот день он был пьян.

– Я не донес правильно свою мысль, которую хотел сказать. Никогда не был педофилом и не буду им.

Информация о том, что он преследовал девочек, не подтвердилась.

Видео с допросом прокомментировали коллеги.

– Перепил немного. Нормальный грузчик, замечаний нет. На работу всегда приходит трезвый, просто проблемы у человека в семье.

Напомним, что две юные жительницы Тавричанки обратились ко взрослым и попросили их о помощи. По словам девочек, их преследовал мужчина. Во время разговора он обронил двусмысленную фразу: «Я человек, который хочет ребенка», – которая вызвала резонанс в социальных сетях.

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